M5S: Beghin, 'bene appello Crimi per unità'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - “L'appello di Vito Crimi all'unità del Movimento 5 Stelle è giusto e condivisibile. Restiamo concentrati sulle vere priorità del Paese: portare famiglie e imprese il più velocemente possibile fuori dalla crisi economica più grave dal dopoguerra". Lo afferma Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 stelle al Parlamento europeo.

"Il Movimento 5 Stelle -aggiunge- è una comunità e non una caserma, il confronto al nostro interno continuerà perché è ricchezza e garanzia che agiremo sempre per il bene dei cittadini. Ma oggi ci sono sfide straordinarie da superare: dobbiamo portare a casa il Next generation EU, programmare il Recovery Fund italiano, vincere il referendum sul taglio del numero dei parlamentari e rimettere in moto la macchina economica italiana che è stata ferma durante la pandemia. Solo con unità e responsabilità riusciremo a superare queste sfide”.