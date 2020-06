Fase 3: Fiorini (Fi), 'allargare misure per edilizia'

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Le misure a favore dell'edilizia vanno non solo mantenute, ma implementate e allargate ad una platea più vasta di beneficiari. E' assurdo che la maggioranza di Governo sia indecisa sul rilancio di un settore che è un volano per l'intera economia nazionale e che vale il 10% del pil. Estendere la fruibilità del Superbonus al 110%, tanto sotto forma di sisma-bonus quanto di eco-bonus, è assolutamente necessario sia per mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare italiano sia per rilanciare il settore edile e delle costruzioni". Lo afferma la deputata di Forza Italia Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera.