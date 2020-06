JA Solar fornisce moduli PERC a elevata efficienza per la più grande centrare solare galleggiante della Tailandia

18 giugno 2020 a

PECHINO, 17 giugno 2020 /PRNewswire/ -- JA Solar ("la Società"), produttore leader di prodotti fotovoltaici con elevate prestazioni, ha annunciato che la centrale elettrica tailandese da 12,5 MW, che utilizza i propri moduli PERC, è stata collegata con successo alla rete elettrica. Il completamento del progetto, la prima centrale fotovoltaica galleggiante su grande scala in Tailandia, assume un grande significato per lo sviluppo dell'energia rinnovabile locale.

La centrale è costruita su un bacino idrico industriale e l'elettricità generata viene distribuita agli impianti produttivi dei clienti attraverso cavi sotterranei. La centrale diventerà un parco solare aperto al pubblico e ai visitatori con un'attenzione particolare alla promozione dello sviluppo dell'energia rinnovabile locale dopo la sua entrata in funzione.

Rispetto alle centrali fotovoltaiche tradizionali, le centrali fotovoltaiche galleggianti sono in grado di migliorare in modo efficace l'efficienza della generazione dell'energia elettrica ed evitare il degrado riducendo l'uso del terreno, sfruttando al massimo l'esposizione solare priva ostacoli, riducendo le temperature dei moduli e dei cavi. I moduli PERC di JA Solar a elevata efficienza, bifacciali e con doppio vetro hanno superato test rigorosi sull'adattabilità ambientale e sull'affidabilità a lungo termine dando prova di resistenza eccellente all'attenuazione PID (degrado indotto potenziale), corrosione salina e azione dei venti. Inoltre, questi moduli sono in grado di conservare prestazioni a elevata efficienza e una produzione stabile di energia elettrica, offrendo una solida garanzia per poter ottimizzare la capacità di generazione dell'energia elettrica. del sistema.

Baofang Jin, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di JA Solar, ha dichiarato, "JA Solar continuerà con il proprio impegno sull'innovazione tecnologica e per la qualità dei prodotti per soddisfare i bisogni diversificati dei nostri clienti globali e per promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili a livello globale."