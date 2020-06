Ponte Messina: deputati autonomisti scrivono a Mattarella, 'occasione irripetibile sviluppo' (2)

18 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - I deputati regionali autonomisti hanno scritto anche al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e al senatore Matteo Renzi che nei giorni scorsi si erano espressi favorevolmente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. Nelle missive Compagnone, Di Mauro e Pullara manifestano “apprezzamento” per le posizioni espresse, ribadiscono la “valenza strategica” dell'opera ed evidenziano che si tratta di “un'infrastruttura slegata da logiche localistiche, rappresentando il progetto chiave del Corridoio Comunitario Berlino-Palermo (oggi, Helsinki-La Valletta)”.

Nelle lettere indirizzate al premier Conte, al Ministro Franceschini e al Senatore Renzi, Compagnone, Di Mauro e Pullara auspicano anche un incontro con una delegazione di deputati siciliani al fine di esporre “le proposte circa le modalità e le procedure da attuare per la programmazione e la realizzazione dell'opera”.