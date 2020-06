Fase 3: Orlando, 'veri Stati generali in autunno, non a villa Pamphili'

18 giugno 2020 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Ci sono stati spunti interessanti" negli Stati generali dell'economia, "ma i veri Stati generali li facciamo in autunno, non sono quelli di Villa Doria Pamphili". Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, ospite di Agorà su Rai3.

Sull'appuntamento in corso "il giudizio arriverà nelle prossime settimane, quando l'ascolto si trasformerà in provvedimenti. Ci sono condizioni perché ciò avvenga, ma dipende molto da noi". A chi gli fa notare che molti abbiano percepito gli Stati generali come una perdita di tempo, "è normale - risponde Orlando - che un momento di incontro e di ascolto possa essere percepito in questo modo, poi bisogna vedere come si mette a terra" l'ascolto che è stato fatto.

Orlando rimarca poi i meriti che vanno riconosciuti al governo sin qui. "Non si può certo raccontare che i soldi non sono arrivati a nessuno o che la trattativa in Europa è andata male". E sul rilancio del Paese si può lavorare "perché c'è stato un successo", che, per Orlando, passa dalla "ricostruzione del rapporto con l'Ue, distrutto da governo precedente. E' andata in un altro modo, l'Italia ha costruito una trattativa con esito positivo".