Sicurezza: Orlando, 'presto modifiche a dl e oltre rilievi Colle'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Le modifiche ai decreti sicurezza arriveranno "presto e non solo con i rilievi del Presidente della Repubblica. Ci sono altre contraddizioni che vanno superate", perché i due provvedimenti "sono in contrasto con i trattati internazionali". Lo ha detto il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, ospite di Agorà su Rai3.

Qualche esempio "c'è un elemento di criminalizzazione delle ong", e non si può "certo rendere una sorta di crimine salvare vite umane in mare: è un tema che va rivisto. Poi il tema dell'accoglienza, che è stato disarticolato, con il rischio di mega campi che non hanno rapporti con il territorio. C'è molto lavoro da fare e che va oltre i rilievi che il Presidente ha fatto".