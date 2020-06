Maltempo: Tajani, 'sì Parlamento europeo a fondi per Venezia e Regioni colpite'

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Con 680 voti a favore 7 contrari e un astenuto, il Parlamento europeo ha approvato la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà per le alluvioni del 2019. Saranno stanziati 211.7 milioni di euro in favore di Venezia e delle Regioni colpite". Lo sottolinea in un post su Facebook Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.

"Tutti ci ricordiamo -aggiunge- i danni causati dalle alluvioni: frane, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni della rete stradale, elettrica, del gas. Tutti abbiamo ancora negli occhi l'inondazione di Venezia. È un dovere dell'Unione dare aiuti in casi di necessità. Questa è l'Europa che funziona. È un'altra battaglia vinta a Bruxelels nell'interesse degli italiani".