Fase 3: Casellati, 'Senato aperto anche ad agosto, niente ferie'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Il Senato non andrà in ferie. Così come è rimasto aperto e ha lavorato anche durante l'emergenza dei mesi scorsi, non chiuderà nemmeno nel mese di agosto". Lo annuncia il presidente Elisabetta Casellati, rispondendo all'appello lanciato da 'Il Resto del carlino'.

"Il Paese -aggiunge- è in difficoltà e ha bisogno di risposte immediate. Il Senato non si tirerà indietro: è questo l'impegno che assumiamo con gli italiani, in un momento così drammatico della nostra storia”.