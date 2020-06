Elezioni: verso fiducia al Senato su decreto legge, da convertire entro domani**

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Si va verso la fiducia al Senato sul decreto legge che proroga i termini per le elezioni suppletive, regionali, comunali, prevedendo anche l'election day con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il provvedimento, già approvato dalla Camera e che deve essere convertito in legge entro domani pena la decadenza, è ora all'esame dell'Aula, dove è approdato senza relazione, in quanto la commissione Affari costituzionali non ne ha concluso l'esame in sede referente. Attualmente è in corso la discussione generale, dopo che sono state respinte le questioni pregiudiziali.