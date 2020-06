Fase 3: Salvini, 'Conte chiede dialogo ma maggioranza boccia emendamenti'

18 giugno 2020 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Respinti tre emendamenti su tre proposti dalla Lega a favore della filiera dell'auto. A che gioco giochiamo?Conte chiede il dialogo ma poi in un decreto da 55 miliardi dove si danno soldi a pioggia in 280 articoli non accoglie alcun suggerimento per l'automotive. La Francia, invece, per il settore auto ha già stanziato 8 miliardi. Il governo Conte aiuta i monopattini fatti in Cina ma non pensa ai lavoratori italiani”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, parlando degli emendamenti 124.018, 124.019, 124.020, tutti a prima firma Massimo Garavaglia.