Milano: investita da moto a Parabiago, è grave

18 giugno 2020

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - Alle 11 di questa mattina una donna di 38 anni è stata investita mentre camminava in strada da una moto lungo il viale Lombardia, a Parabiago, provincia di Milano. La donna è in gravi condizioni e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Legnano: l'incidente le avrebbe provocato, scrive l'Areu, una "semiamputazione" di un braccio e di una gamba. Il motociclista, 35 anni, ha riportato una frattura al braccio ed è stato ricoverato in codice giallo, sempre a Legnano. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.