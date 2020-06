Elezioni: governo pone fiducia al Senato su decreto legge, convocata Capigruppo

18 giugno 2020 a

a

a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Il governo ha posto al Senato la fiducia sul decreto legge che proroga i termini per le elezioni suppletive, regionali, comunali, prevedendo anche l'election day con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, deve essere convertito in legge entro domani pena la decadenza. Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha sospeso la seduta e convocato la Conferenza dei capigruppo per decidere le modalità di prosieguo dei lavori.