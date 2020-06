Elezioni: Casellati, 'nessun senatore entrato dopo chiusura porte'Aula e tribune' (2)

18 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Dopo l'apertura della controprova, "il presidente ha ordinato la chiusura delle porte. Gli assistenti parlamentari hanno proceduto immediatamente alla chiusura delle porte stesse non solo dell'emiciclo ma anche di tutte le tribune" dove sono state allestite delle postazioni per far fronte alle disposizioni sul distanziamento per l'emergenza coronavirus.

"Dopo di allora -ha spiegato ancora Casellati- in base ale testimonianze raccolte tra gli assistenti parlamentari nessun senatore risulta entrato. Ha fatto ingresso in alcune tribune solamente personale dell'amministrazione per consegnare i tablet necessari per la votazione ad alcuni senatori che ne erano sprovvisti. Peraltro, i senatori che ne erano privi, ed erano già all'interno, si erano accalcati nei pressi della porta chiusa per farseli consegnare e nel momento più concitato hanno lasciato vuoti alcuni posti nelle prime file delle tribune". (segue)