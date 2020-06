Supermicro lancia un server a 4 socket che offre prestazioni eccezionali a un'ampia gamma di carichi di lavoro di classe enterprise

18 giugno 2020 a

a

a

Fornita di una progettazione equilibrata che massimizza le risorse di calcolo, storage e I/O, il nuovo SuperServer supporta quattro processori scalabili Intel Xeon di terza generazione, fino a 18 TB di capacità di memoria di sistema, 24 unità NVM-e hot swap e una protezione avanzata

SAN JOSE, California, 18 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni di calcolo di livello enterprise, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie ecologiche per il calcolo, ha lanciato oggi un nuovo SuperServer a 4 socket di generazione X12 ad alte prestazioni ottimizzato per i nuovi processori scalabili Intel Xeon di terza generazione (nome in codice Cooper Lake) e per la memoria persistente Intel Optane serie 200 (nome in codice Barlow Pass) che sono stati entrambi ufficialmente lanciati oggi da Intel. L'enorme crescita delle applicazioni e dei casi d'uso che richiedono analisi in tempo reale e la manipolazione di grandi dati ha aiutato la famiglia di server a 4 socket di Supermicro ad essere una delle linee di prodotti in più rapida crescita negli ultimi tempi.

"In quanto primo sistema di generazione X12 di Supermicro, questo nuovo server a 4 socket è la nostra piattaforma di classe enterpriese più robusta dotata di processori scalabili Intel Xenon più performanti, di memoria persistente Intel Optane, e di una nuova implementazione root of trust basata su silicio," ha affermato Charles Liang, Amministratore Delegato e Presidente di Supermicro. "Questo nuovo SuperServer fornisce una base potente e affidabile per i vostri carichi di lavoro più sicuri e mission critical in ambienti aziendali, su scala cloud o in ambienti ibridi."

Questo nuovo server Supermicro a 4 socket 2U è l'ultimissima generazione di una lunga serie di piattaforme di comprovata efficacia Supermicro a 4 socket di classe enterprise che alimenta alcuni dei carichi di lavoro più complessi come SAP HANA, Oracle Enterprise Applications & Database, calcoli in memoria, i casi d'uso dell'intelligenza artificiale emergenti per alcune delle migliori imprese e hyperscaler del mondo. Questa piattaforma è dotata delle ultime tecnologie Intel di CPU e di storage: fino a 112 core Xeon nei suoi 4 socket CPU e fino a 18 TB di memoria di sistema, quando viene fornita combinando la DDR e la memoria persistente Intel Optane. Le interconnessioni delle CPU sono state raddoppiate da 3 link UPI a 6 link UPI per una latenza di sistema e un throughput notevolmente migliorati. Infine, quest'ultima piattaforma scalabile Intel Xeon aggiunge supporto al formato numerico bfloat16 in Intel Deep Learning Boost, che accelera la formazione e l'inferenza dell'IA, mantenendo una precisione simile a quella dei formati FP32 più grandi.

Altre nuove funzionalità supportate da questo nuovo server includono:

"Le piattaforme che si basano sul nuovo processore scalabile di terza generazione Intel Xeon, come il SuperServer X12 di Supermicro, sono pronte ad affrontare le più grandi sfide in termini di IA, analisi e applicazioni mission critical," ha affermato Lisa Spelman, Vicepresidente e General Manager del gruppo Xeon e Memory Group presso Intel. "Queste piattaforme ampliano il vantaggio del processore Intel Xeon nell'accelerazione IA integrata, come pure i vantaggi in termini di capacità e prestazioni della memoria persistente Intel Optane."

Oltre alle più recenti tecnologie Intel, questo nuovo SuperServer di Supermicro a quattro socket supporta fino a dieci slot di espansione PCI-E in grado di contenere due schede GPU a doppia larghezza, o sei schede a singola larghezza. I sottosistemi elettrici e termici permettono una manutenzione a tempo zero grazie ad alimentatori ridondanti da 2000 watt, hot swap, ad alta efficienza e quattro ventilatori hot swap per carichi pesanti.

Per saperne di più su Supermicro MP Systems, visitare il sito https://www.supermicro.com/en/products/MP.

Seguite Supermicro su LinkedIn, Twitter, e Facebook per ricevere le ultime notizie e comunicazioni.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI), innovatore leader di tecnologie di server ad alta efficienza e a prestazioni elevate è uno dei principali fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per centri dati, cloud computing, infrastrutture IT di grandi aziende, Hadoop/Big Data, HPC e sistemi integrati in tutto il mondo. Supermicro è impegnata nel rispetto dell'ambiente con l'iniziativa "We Keep IT Green®" fornendo ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico ed ecologiche disponibili sul mercato.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati di Super Micro Computer, Inc.

Intel, Intel logo, Xeon e Optane sono marchi commerciali di Intel Corporation e delle sue filiali.

Tutti gli altri marchi, nomi, marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1191821/Supermicro_X12_Image.jpg