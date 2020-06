18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Questa Assemblea è diventata invisibile, perché non mi sembra dignitoso per il Senato che andiamo avanti a forza di decreti e non voti, questo è il luogo delle votazioni". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo che su questo argomento era intervenuto il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo.