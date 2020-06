Seat Pg: l'ex ad assolto, 'soddisfatto per sentenza Torino' (2)

18 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Majocchi sottolinea con forza che la causa del dissesto è stata di natura industriale e non finanziario: "Può sembrare che all'origine del crac ci sia stata l'operazione di leveraged buy out, pur essendo stata riconosciuta legale. Non è così. Nel 2003 il presupposto era che Seat rappresentava un'azienda molto forte nel panorama italiano grazie agli elenchi cartacei, ai servizi telefonici e a Internet. La storia poi è stata diversa dalle attese: cinque anni dopo, nel 2008, nasce il mondo del mobile business e un intero modello di business viene spazzato via”. Il manager spiega che non è stato un fenomeno solo italiano: “In tutto il mondo le società di Pagine Gialle hanno perso il fatturato a favore di Google”.