Elezioni: Casellati, 'rispettato regolamento, non voglio essere tirata da ogni parte'

Roma, 18 giu.(Adnkronos) - "Io ho esattamente fatto quello che prescrive il regolamento e non mi piace essere tirata da tutte le parti. Non posso transigere che uno posso dire che io perso del tempo per far sì che arrivasse parte delle persone che non erano in Aula. Questo lo trovo inaccettabile". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, replicando al capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, che ha sollevato perplessità sui tempi del voto di controprova di questa mattina.

"Dal momento in cui c'è stata la votazione per alzata di mano -ha affermato l'esponente del Carroccio- al momento in cui è stata chiesta la controprova e si è votato per la controprova, è passato un lasso di tempo che indubbiamente ha consentito a molti esponenti della maggioranza di poter raggiungere le proprie postazioni".

"Lei era uno di quelli che non era presente in Aula perchè non ha votato, quindi -ha ribadito Casellati- non conosce esattamente i tempi. Questa censura sui tempi non la accetto".