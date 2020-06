Fase 3: Lombardia, 'bando da 7,5 mln per terapie anti Covid'

18 giugno 2020 a

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - Test e tamponi sempre più rapidi e precisi; dispositivi portatili per rilevare Covid 19 sulle superfici; efficacia dei farmaci per trovare la cura al coronavirus. Questi gli obiettivi dei progetti finanziati da Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi con il bando congiunto da 7,5 milioni di euro 'Covid-19: insieme per la ricerca di tutti'. Il bando è stato presentato a fine marzo, ha aperto il 6 aprile e si è chiuso il 20 aprile. Due le linee di attività previste: 3,5 milioni per progetti di ricerca fondamentale (linea 1), sostenuti da Fondazione Cariplo e Fondazione Umberto Veronesi (rispettivamente con 2 e 1,5 milioni); 4 milioni per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (linea 2), finanziati da Regione Lombardia a valere su risorse del Programma operativo regionale (Por) - Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020. In totale sono 27 i progetti finanziati.

"Stiamo parlando della vera lotta al Covid, stiamo finanziando ciò che può sconfiggerlo. Abbiamo chiesto durante il periodo Covid chi voleva finanziare questa ricerca insieme a noi, grazie alle due fondazioni che ci hanno detto di sì, abbiamo investito 7,5 milioni di euro in un bando, cioè aprendo una selezione dei maggiori progetti", spiega Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese nella diretta Facebook.

In particolare la prima linea riguarda sette studi dedicati alla cause di insorgenza, di contagio e di analisi delle risposte immunitarie in pazienti fragili o con patologie pregresse, in particolare ci saranno quattro studi di virologia "cioè andare a capire come è questo virus", due progetti per lo sviluppo di terapie e procedure e due studi di popolazione. La seconda linea prevede 12 progetti selezionati (su 75 presentati) che coinvolgono 17 imprese e 32 organismi di ricerca. "A condurre gli studi, numeri importanti: 15 capofila affiancati da 30 partner, abbiamo Irccs, università, fondazioni e istituti di ricerca". Tutte le attività dovranno essere completate entro il 30 ottobre 2020.