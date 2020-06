Caos Procure: Mattarella, 'magistrati siano corretti in attività e in organi autogoverno'

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "La Scuola Superiore, particolarmente in questo momento, assume un ruolo decisivo per la formazione etica e professionale dei magistrati. Appare, pertanto, necessario che dedichi sessioni di studio apposite ai doveri di correttezza e trasparenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; affinché siano tradotti nei comportamenti a cui è tenuto ciascun magistrato, non soltanto nello svolgimento dell'attività giudiziaria ma anche nel servizio reso negli organi di governo autonomo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando al Quirinale i magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia nel quarantesimo e trentesimo anniversario della loro morte.