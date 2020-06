I 100 borghi del cuore di Siviaggia, Italiaonline sbarca su Alexa

18 giugno 2020 a

Roma 18 giu. (Adnkronos) - "Alexa, apri cento borghi", "Alexa, chiedi a cento borghi dove posso andare oggi" oppure "Alexa, chiedi a cento borghi informazioni su un borgo nel Lazio". In giro per l'Italia attraverso 100 tra i suoi borghi più rappresentativi grazie a I 100 borghi del cuore, serie in podcast che esplora le bellezze nascoste nel nostro territorio, scelte da SiViaggia, il verticale di Italiaonline dedicato ai viaggi: una Skill presente nello Skill Store Amazon (amazon.it/skills) e attivabile su Echo Auto e su tutti i dispositivi Echo di Amazon.

Il progetto dei 100 borghi del cuore di SiViaggia, infatti, è stato pensato come uno strumento per i viaggiatori che possono ascoltarlo comodamente in auto mentre sono alla scoperta degli angoli più belli della penisola: la storia e le curiosità dell'Italia nascosta; la natura, le bellezze artistiche e l'ottima gastronomia.

Se ci si trova in una provincia e si vuol sapere quali sono i borghi vicini, basta chiedere a I 100 borghi del cuore di SiViaggia quali sono quelli più prossimi. Oppure, se si vuole semplicemente un suggerimento, si può chiedere consiglio alla Skill: SiViaggia ed Echo Auto condurranno l'utente alla scoperta di uno dei 100 meravigliosi angoli d'Italia per viverne appieno l'atmosfera, l'arte e le prelibatezze della cucina locale. I podcast sono accompagnati da schede su SiViaggia.it che da sempre ha parlato con interesse dei borghi più belli d'Italia.

È possibile abilitare la Skill direttamente pronunciando “Alexa, apri cento borghi”. In alternativa, tramite lo Skill Store su Amazon.it, visitando la pagina “100 borghi del cuore di SiViaggia”, oppure tramite l'App di Alexa all'interno della sezione “Skill e giochi”.

"Gli avvenimenti degli ultimi mesi ci hanno portato a guardare il nostro Paese con occhi diversi e a reinnamorarci di tanti posti che forse davamo quasi per scontati. Come conseguenza di tutto ciò c'è un desiderio di riscoperta delle nostre località più caratteristiche, e non solo per le recenti raccomandazioni a limitare i viaggi al territorio nazionale. Il progetto de I 100 borghi del cuore nasce molto tempo fa, ma siamo felici di poter rispondere a un nuovo bisogno dei nostri utenti e di essere loro vicini sui device che usano quotidianamente con contenuti utili, attuali, e di grande qualità", sottolinea Domenico Pascuzzi, Marketing Director Publishing di Italiaonline.