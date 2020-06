Quirinale: Mattarella, 'non ampliare sfera poteri Capo Stato previsti da Costituzione'

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Si odono talvolta esortazioni, rivolte al Presidente della Repubblica, perché assuma questa o quell'altra iniziativa, senza riflettere sui limiti dei poteri assegnati dalla Costituzione ai diversi organi costituzionali; e senza tener conto di essi. In questo modo si incoraggia una lettura della figura e delle funzioni del Presidente della Repubblica difforme da quanto previsto e indicato, con chiarezza, dalla Costituzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando al Quirinale i magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia nel quarantesimo e trentesimo anniversario della loro morte.

"Il Presidente eletto dal primo Parlamento repubblicano –Luigi Einaudi– ebbe a dichiarare -ha ricordato il Capo dello Stato- che intendeva lasciare al suo successore 'immuni da ogni incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce': non intendeva cioè trasmettere una sfera di compiti e poteri inferiore a quella affidatagli dalla Costituzione. Sono stato, e rimango, costantemente attento a quell'aspetto e -in base al medesimo criterio- ho ritenuto, e ritengo, di avere il dovere di non pretendere di ampliare quella sfera al di fuori di quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge".