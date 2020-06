Elezioni: a settembre al voto con election day, sì Senato a fiducia, decreto è legge/Adnkronos (4)

18 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Il decreto legge prevede infatti l'applicazione del principio dell'election day anche per lo svolgimento del referendum e l'orientamento del governo sarebbe appunto quello di votare per regionali e amministrative il 20 e 21 settembre. Due questioni che come detto sono oggetto di polemica, con componenti del comitato referendario che contestano l'accorpamento, mentre in generale sulla data del voto le opposizioni, in particolare Fratelli d'Italia, hanno manifestato contrarietà, unitamente ad alcune Regioni.

Tuttavia durante il dibattito parlamentare sono arrivate aperture da parte del governo. "Appare auspicabile -ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese- che nella prosecuzione del dialogo si individui una data da parte di tutti i soggetti deputati a farlo, dal governo come dalle Regioni, che rappresenti un punto di equilibrio per lo svolgimento delle elezioni nelle migliori condizioni. Una data che ritengo auspicabilmente unitaria, al fine di conciliare, con modalità uniformi, le esigenze di tutela della salute con quella della ripresa economica".

Inoltre alla Camera con il parere favorevole del governo, è stato approvato a larghissima maggioranza un ordine del giorno, presentato da Simone Baldelli, di Forza Italia, che nello stabilire la data del referendum impegna il governo a "valutare la volontà del comitato promotore".