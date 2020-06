Uil: Sicilia, Barbagallo oggi a Palermo per Consiglio confederale regionale

19 giugno 2020 a

Palermo, 19 giu. (Adnkronos) - Le proposte della Uil "per il rilancio del Mezzogiorno dopo l'emergenza Covid". Si parlerà soprattutto di questo, alle 10 di oggi presso l'Astoria Palace Hotel di Palermo, in occasione del Consiglio confederale regionale della Uil Sicilia, guidata da Claudio Barone. Sarà presente il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, che alla riunione degli Stati generali ha suggerito alcune priorità per fare ripartire il Paese. Parteciperà ai lavori anche il segretario generale aggiunto, Pierpaolo Bombardieri.