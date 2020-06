Bentornata serie A: ritorno in campo in discesa per Inter e Atalanta

19 giugno 2020 a

(Roma, 19 giugno 2020) - La lavagna di Planetwin365 prevede una vittoria agevole sia dei bergamaschi che dei neroazzurri nel recupero della 25esima giornata

Roma, 19 giugno 2020 – Dopo 103 giorni di stop causati dal Covid-19, torna finalmente il campionato di calcio italiano di Serie A con i quattro recuperi della 25esima giornata. Domenica sera l'Atalanta (1,35) ospiterà, presso il Gewiss Stadium, il Sassuolo (8,40) in una partita senza pubblico, come previsto da regolamento post Covid-19 fino alla fine del campionato. Il match pende a favore della Dea che potrebbe distanziare la Roma di 6 punti e avvicinarsi al terzo posto, al momento nelle mani dell'Inter. Secondo i tifosi di Planetwin365 (71%), la squadra di Gasperini potrebbe ripartire alla grande e centrare la quarta vittoria consecutiva con il Sassuolo, che al momento occupa l'11esimo posto in classifica con soli 32 punti. Secondo i bookies la partita sarà ricca di gol (Over 3,5 a 2,00) e la prima rete dell'incontro potrebbe essere firmata da Zapata (4,00), che ha già segnato cinque reti in carriera agli emiliani.

I neroverdi potrebbero diventare la prima squadra a perdere tutte le sei partite disputate nelle ultime tre stagioni contro una singola avversaria e la stessa sorte potrebbe accadere alla Sampdoria (9,50) che affronterà l'Inter (1,35) domenica. Gli uomini di Conte, sconfitti nelle ultime due partite prima della sospensione del campionato da Lazio e Juventus, sono chiamati al riscatto per riavvicinarsi alle prime due della classifica. Il successo è largamente alla portata dei neroazzurri secondo i tifosi di Planetwin365 (71%), mentre solo un supporter su 10 crede nella seconda vittoria consecutiva della Sampdoria, evento che non si verifica addirittura da marzo 2019. Per gli analisti, l'Inter potrebbe chiudere l'incontro 2-0 (7,01) con il primo gol a firma Lukaku (3,80) o Martinez (4,00).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un'esperienza di gioco variegata sia online, sul sito

‘Il nostro gioco è di un altro pianeta' è il claim che punta a sottolineare il posizionamento dell'azienda come operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l'andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L'offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un'attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L'ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.

