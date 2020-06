Elezioni: Casellati, 'fortemente amareggiata per quanto successo ieri'

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Sono abituata ad assumermi tutte le responsabilità come si confà a chi presiede questa assemblea, quindi non mi tiro indietro e devo dire che sono fortemente amareggiata per quello che è successo ieri pomeriggio sul voto di fiducia. C'è stato un errore che non è imputabile a nessuno e io appreso ieri alle 20.45 che c'era stato questo problema. Si può dire tutto, ma che si imputi alla presidenza un errore informatico francamente mi pare eccessivo, addirittura fino a definirlo pericoloso, abbiamo allora un'informatica pericolosa". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in apertura della seduta per la ripetizione del voto di fiducia dopo che ieri è risultato essere mancato il numero legale.