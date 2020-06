19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Faccio presente che ieri se non c'era il numero legale certamente questo non è attribuibile alla presidenza, se mancava una maggioranza non è attribuibile alla presidenza". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, all'inizio della seduta per la ripetizione del voto di fiducia dopo che ieri è risultato essere mancato i numero legale.