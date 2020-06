Elezioni: Casellati, 'non accetto lezioni su conduzione Aula'

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Non accetto lezioni da nessuno quanto alla conduzione di quest'Aula e alla rappresentazione per tutti di una possibilità di parlare e di esercitare democraticamente il voto e di dire tutto quello che devono dire". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, all'inizio della seduta per la ripetizione del voto di fiducia dopo che ieri è risultato essere mancato il numero legale.

"Sulla conduzione di ieri -ha aggiunto- non ho nulla da rimproverare, ma voglio chiedere scusa, perchè mi dispiace che il sistema elettronico non abbia funzionato, ma non posso accettare che qualcuno dica che questo Parlamento o questo Senato abbia responsabilità su un disguido informatico grave, ripeto grave. Iieri sera quando l'ho appreso sicuramente non ho fatto salti di gioia, perchè è la prima volta in 30 anni che questa cosa succede e non doveva assolutamente succedere".

"Il fatto che con questo si comprometta la democrazia, la democrazia -ha concluso Casellati- è un'altra cosa, è la possibilità intanto di essere in quest'Aula a votare, a dare a tutti la possibilità di votare ogni volta".