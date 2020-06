Schneider Electric estende le partnership strategiche con AVEVA, Lenovo e Stratus per consentire la convergenza IT / OT

19 giugno 2020 a

(Stezzano, 19 giugno 2020) - • Sviluppati in collaborazione con AVEVA, nuovi reference design consentono agli integratori di sistemi di semplificare le implementazioni IT e facilitare la trasformazione digitale dei loro clienti

•La comunità digitale di Schneider Electric collega i fornitori di soluzioni IT e gli integratori di sistemi per espandere la propria attività

•Nuovi strumenti, programmi di formazione e community creano modelli di business facili da implementare per gli integratori di sistemi

Stezzano (BG), 19 giugno 2020 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia, ha annunciato oggi l'espansione delle sue partnership con alcune aziende tecnologiche leader, per affrontare la convergenza di IT e OT.

Mettendo in contatto gli integratori di sistemi con i fornitori di soluzioni IT per creare soluzioni integrate di edge computing industriale, le partnership hanno portato al lancio immediato di nuovi reference design sviluppati congiuntamente con AVEVA e soluzioni integrate di Lenovo e Stratus.

I programmi dedicati all'Industrial Edge di Schneider Electric consentono agli integratori di sistemi di creare ancora più valore per l'utente finale, abilitando la trasformazione digitale dei loro clienti.

“La fabbrica intelligente sta diventando più intelligente. Le nostre partnership allargate e i nuovi programmi dedicati all'industrial edge consentono agli integratori di sistemi di sfruttare le loro competenze nel settore e diventare specialisti di convergenza IT / OT e soddisfare queste esigenze per i loro clienti ", ha affermato Philippe Rambach, Senior VP, Industrial Automation, Schneider Electric. “Sappiamo che la produzione intelligente sta portando un'ondata senza precedenti di tecnologie IT negli spazi industriali. Per sfruttare l'intelligenza artificiale, l'automazione dei processi robotici e altre innovazioni, si richiederanno soluzioni di edge computing per ridurre la latenza e consentire la resilienza, garantendo al contempo privacy e sicurezza e rispondendo a importanti requisiti di dati e larghezza di banda”.

Cos'è Industrial Edge?

Perché gli operatori industriali possano sfruttare i vantaggi di una maggiore automazione, non è sufficiente fare affidamento solo sulla tecnologia cloud per ottenere la resilienza e la velocità richieste da AI, dall'uso di telecamere HD e da altre tecnologie applicate nell' Industry 4.0.

I data center edge locali sono spazi dedicati a infrastrutture IT che vengono installati in modo distribuito a livello geografico, così da abilitare degli end-point sulla rete: quando questo tipo di applicazioni è adottato in impianti di produzione o centri di distribuzione, si parla di "industrial edge”.

Gli analisti hanno identificato le tecnologie edge come sempre più importanti.

Creando nuovi modelli di business per gli integratori di sistema, le soluzioni Industrial Edge annunciati offrono tre importanti opportunità:

La disponibilità di progetti di riferimento che integrano tecnologie all'avanguardia per semplificare il processo di progettazione

Schneider Electric ha svelato nuovi design di riferimento per l'industrial edge, sviluppati in collaborazione con AVEVA, comprendendo anche le soluzioni di Lenovo e Stratus. I progetti di riferimento sono disponibili* nel Local Edge Configurator di Schneider Electric e possono essere personalizzati in base alle specifiche.

Basati sui casi d'uso più comuni nell'automazione industriale, i progetti di riferimento riducono il rischio e il time to market con soluzioni EcoStruxure™ Micro Data Center completamente personalizzabili e pre-integrate per qualsiasi ambiente periferico. Gli integratori di sistemi ridurranno il tempo da dedicare all'architettura IT in sé per dedicarsi invece al software e sulle soluzioni, grazie a soluzioni sicure e validate, progettate secondo gli standard richiesti dai dipartimenti IT.

Un percorso di sviluppo professionale per gli integratori di sistemi per soddisfare i nuovi requisiti dell'edge computing industriale

L'Edge Computing è una tendenza emergente nel settore industriale che presenta nuova opportunità di estendere il loro modello di business per gli integratori di sistemi, e permette di rafforzare il loro ruolo di consulenti nei dominii OT e IT. Questo nuovo programma di formazione include una serie completa di corsi di formazione digitale per integratori di sistemi su EcoStruxure Micro Data Center, sulle soluzioni IT EcoStruxure e su come possono affrontare le sfide più importanti delle tecnologie edge.

Una comunità di scambio dedicata all'Industrial Edge per aumentare le opportunità commerciali e favorire la collaborazione

Schneider Electric ha oltre 1.000 partner che fanno parte del programma Alliance System Integrator Partners, leader di settore in 67 paesi e ospita oltre 400 fornitori di soluzioni IT nel suo pluripremiato programma di partnership mondiale già certificati per costruire, implementare e fornire soluzioni di computing all'avanguardia.

Gli integratori di sistemi interessati ad accedere ai nuovi progetti di riferimento, al percorso di formazione e alla comunità collaborativa online sono invitati a visitare il portale dei partner di Schneider Electric per ulteriori informazioni.

*Industrial Edge Reference Designs sono disponibili in Canada, Francia, Germania, Italia, Olanda, Spagna, Svezia, Stati Uniti, Regno Unito. Altri paesi saranno aggiunti in futuro.

EcoStruxure

EcoStruxure™ è la nostra piattaforma abilitata per l'IoT per architetture di sistema aperte e interoperabili. EcoStruxure ™ offre un sistema di monitoraggio evoluto cloud-based che permette massimi livelli di sicurezza, affidabilità, efficienza, sostenibilità e connettività. EcoStruxure ™ sfrutta i progressi dell'IoT e grazie agli analytics permette una manutenzione predittiva che massimizza le performance delle macchine e abbatte i rischi di fermo impianto. EcoStruxure TM IT si integra facilmente con terze parti, è facile da configurare, utilizzare e mantenere. Include prodotti connessi, Edge Control e app, sistemi di analisi e servizio supportati dal Customer Lifecycle Software. EcoStruxure ™ è stato implementato in quasi 500.000 siti con il supporto di oltre 20.000 sviluppatori, 650.000 fornitori di servizi e partner, 3.000 utility e collega oltre 2 milioni di risorse gestite.

Dalla consulenza in materia di energia e sostenibilità, all'ottimizzazione del ciclo di vita dei vostri sistemi operativi, disponiamo di servizi distribuiti in tutto il mondo per soddisfare le vostre esigenze aziendali. Schneider Electric è il tuo consulente di fiducia per aiutare ad aumentare l'affidabilità delle risorse, migliorare il costo totale di proprietà e guidare la trasformazione digitale della tua azienda verso sostenibilità, efficienza e sicurezza.

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali siano diritti umani fondamentali. Vogliamo offrire a tutti l'opportunità di ottenere di più con meno risorse, perché il nostro motto “Life Is On” abbia valore per tutti, ovunque e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per l'energia e l'automazione, per l'efficienza e la sostenibilità. Integriamo tecnologie per cui siamo leader a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi in soluzioni per abitazioni residenziali, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che promuova i valori in cui anche noi crediamo: significato, inclusione, responsabilità.

