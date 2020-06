Le Fonti TV si rinnova e punta a nuovi orizzonti. Una donna a capo della TV

19 giugno 2020 a

(Milano, 19 giugno 2020) - Per la prima volta in Italia una donna diventa responsabile della televisione. Passaggi di testimone e di cariche. La live streaming television si prepara a presentare i nuovi format e i nuovi volti, che verranno svelati in un autunno che promette di essere rivoluzionario

Milano, 19 giugno 2020 – Si dice che tutto debba cambiare perché tutto possa restare come prima. Lo sa bene Le Fonti, che negli anni si è guadagnata la posizione di prima televisione su economia, politica e professioni.

Consapevole che una posizione non vada solo conquistata, ma anche mantenuta, la live streaming television ha deciso di dare sempre più spazio ai nuovi comparti, per troppo tempo relegati ad un ruolo più marginale. Verrà data ancora più voce ai professionisti, analizzati più settori, incrementando l'interazione con nuove filiere, creando e amplificando la sua attività di catalizzatrice di business.

La nuova direzione coincide con la nomina a Responsabile di Manuela Donghi, entrata nella squadra due anni fa e che ha saputo portare nuova linfa e una ventata di novità al palinsesto. “Sono molto contenta di questa carica e, nel mio piccolo, di poter rappresentare Le Fonti TV. Nel clima di innovazione che stiamo vivendo, posso dire di avere già parecchie idee in testa. Sono impaziente di vederle concretizzarsi e poterle presentare in autunno al pubblico sempre più ampio che stiamo conquistando” ha commentato Manuela Donghi.

“Il trading e la finanza, continueranno ad avere un ruolo importante nel palinsesto televisivo di Le Fonti TV, e verranno ulteriormente valorizzati con nuovi spazi di vero approfondimento. Ma non possiamo e non vogliamo limitarci a questo. Le Fonti TV ha sempre avuto l'obiettivo di creare approfondimenti che possano dare del valore aggiunto ai professionisti dei differenti settori.” Commenta il Presidente di Le Fonti, Guido Giommi, che continua “Sarà una vera e propria rivoluzione che vedrà la luce il prossimo autunno, ma alcuni elementi di novità e anticipatori della nuova linea editoriale di Le Fonti TV si sono già potuti vedere in questi ultimi mesi, grazie alle settimane tematiche che hanno confermato la nuova linea editoriale che da tempo è nei progetti concreti da Le Fonti TV.”.

A maggio e giugno, Le Fonti TV ha introdotto nel suo palinsesto settimane dedicate a tematiche specifiche di business, con tavole rotonde, focus, presentazioni di casi di successo, dibattiti e consigli per professionisti, decision maker e player di mercato.

Il successo di queste iniziative è arrivato non solamente in termini di telespettatori, ma anche nella composizione di una nuova platea, interessata a interagire ed essere parte attiva della business community Le Fonti.

Alla domanda se sia un cambio radicale anche della struttura editoriale televisiva il Presidente Guido Giommi ha risposto “Questo è sicuramente un cambiamento forte e importante per noi e abbiamo fatto attente valutazioni a riguardo. Siamo grati a Giuseppe Di Vittorio per il contributo dato in questi anni, è un serio giornalista che ha svolto un lavoro egregio e a cui saremo sempre riconoscenti. La linea editoriale e i progetti di Le Fonti TV, però vanno ben oltre e dopo un attento confronto insieme a lui, abbiamo deciso di comune accordo di terminare la collaborazione. Da tempo abbiamo deciso di prendere strade diverse, ma come è giusto che sia abbiamo preferito aspettare a diffondere notizie per comunicare in modo corretto al resto della redazione il cambio di linea editoriale. Siamo sinceramente affezionati a Giuseppe Di Vittorio e a tutta la redazione televisiva per quanto hanno fatto. Non esistono visioni sbagliate, esistono solo gli obiettivi che ci si prefigge e il dovere morale di scegliere la via che riteniamo più giusta per raggiungerli. Siamo molto felici di poter condividere un nuovo capitolo di Le Fonti TV con Manuela Donghi, che considero una grande professionista, una voce autorevole nel panorama giornalistico italiano, con la quale abbiamo già condiviso negli scorsi mesi il progetto unitario. Il suo approccio è stato da subito propositivo e ha dimostrato di avere tante idee che sposano a pieno il progetto di sviluppo”.

Le Fonti Tv si sta preparando a un nuovo rilancio verso il futuro televisivo e tante sorprese attendono gli spettatori nella stagione autunnale, con nomi e collaborazioni di personaggi importanti e un nuovo palinsesto.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un'informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un'interpretazione imparziale ed evidenziandone l'impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato

