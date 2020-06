Elezioni: D'Incà, 'Calderoli vecchia volpe, ma maggioranza è compatta' (2)

19 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "Ancora una volta le forze di maggioranza hanno dimostrato di essere compatte. Ringrazio tutti i senatori, i capigruppo di maggioranza, i sottosegretari Simona Flavia Malpezzi e Gianluca Castaldi, e tutti i funzionari del Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento. Siamo pronti alle prossime sfide, dobbiamo cambiare il Paese aprendo sempre di più il dialogo alle parti sociali e alle forze costruttive del nostro Paese, è un momento irripetibile e dobbiamo esserne assolutamente consapevoli. In ultimo, ma non meno importante, voglio ringraziare Roberto Calderoli perché ogni volta che vorrà alzare l'asticella della sfida parlamentare, ci troverà pronti a superare il nostro limite".