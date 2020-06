Coronavirus: Conte, 'no compromesso su recovery, serve decisione ambiziosa'

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Per il Recovery Fund è "giusto" il nome scelto per la proposta della Commissione Ue, 'Next Generation EU', "perché noi non stiamo lavorando solo per preservare il mercato unico e i nostri interessi comuni; stiamo lavorando per difendere i nostri valori e per assicurare un futuro alle nuove generazioni". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo oggi al Consiglio Ue in videoconferenza."La Commissione europea e la Bce non hanno mancato l'appuntamento con la Storia. Ora è il turno del Consiglio Europeo di essere all'altezza della sfida e di dare un segnale politico forte. A me non piace la formula 'compromesso', preferisco si lavori per una 'decisione politica ambiziosa”, sottolinea il premier.