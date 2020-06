Coronavirus: Conte, 'chiudere accordo su recovery entro luglio'

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "La proposta della Commissione è equa e ben bilanciata. Sarebbe un grave errore scendere al di sotto delle risorse finanziarie già indicate. E anche la combinazione tra prestiti e sussidi è ben costruita. Anche i tempi sono molto importanti. Dobbiamo assolutamente chiudere l'accordo entro luglio. E dobbiamo assecondare gli sforzi della Commissione di rendere disponibili alcune risorse già per quest'anno". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo oggi al Consiglio Ue in videoconferenza