Coronavirus: Conte, 'Mff e Recovery pacchetto unico, noi flessibili su rebates'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo mantenere distinti i criteri di allocazione del Quadro Finanziario Pluriennale e quelli del 'Next Generation EU' e, in ogni caso, considerare queste due proposte come componenti un unico pacchetto indivisibile. Questo consentirà all'Italia di avere un atteggiamento più flessibile su alcuni aspetti del Qfa, ad esempio quelli che appaiono più anacronistici, come i 'rebates'". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo oggi al Consiglio Ue in videoconferenza.