Coronavirus: Conte, 'piano Italia punta a migliorare produttività'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Sul fronte interno, l'Italia ha già avviato una consultazione nazionale con tutte le forze politiche, produttive e sociali per elaborare un piano di investimenti e riforme che ci consenta di non ripristinare la situazione pre-Covid 19 ma di migliorare il livello di produttività e di crescita economica. In questo dibattito di portata storica, non deve essere un gruppo di Paesi a prevalere; deve essere l'Europa a prevalere nella sua interezza, con la forza della sua ambiziosa proposta". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo oggi al Consiglio Ue in videoconferenza.