Spread Trading, la nuova frontiera del Trading Online per ottenere risultati investendo sulle materie prime.

(Milano, 19 giugno 2020) - Milano, 19 Giugno 2020 - Durante il lockdown, una delle attività in maggior incremento è stato il trading online, ovvero la possibilità di investire anche piccole cifre di denaro direttamente dal proprio smartphone o dal computer, con una prospettiva di guadagno immediato a differenza degli investimenti su fondi e BTP. Sai perchè? Perchè in molti hanno capito che lo Stato non è in grado di far fronte alle emergenze economiche e quindi certezze che fino a pochi mesi fa erano incrollabili come le pensioni o il lavoro, hanno cominciato a traballare. Nessuno ha a cuore i tuoi soldi e il tuo futuro quanto te, per questo non puoi contare su uno Stato che ti darà una pensione ma dovrai costruirti tu una alternativa. Se è vero potrai salvarti, altrimenti avrai due fonti di reddito diverse, ma in entrambi i casi VINCERAI!

Dei tanti modi di fare trading online, quello di investire sulle materie prime è senza dubbio quello più redditizio!

A differenza delle valute o delle azioni, le materie prime sono prodotti fisicamente tangibili che tuttavia è possibile negoziare senza doverli possedere fisicamente.

La loro compravendita è la forma di negoziazione più antica del mondo e molti sono i fattori che possono influenzare il prezzo che, ad ogni modo ha un andamento che tende a ripetersi con una certa regolarità.

Tutto questo rende il trading sulle materie prime molto proficuo, oltre che affascinante.

Mirko Castignani trader e formatore, laureato in ingegneria gestionale è uno dei maggiori esperti di investimento e trading sulle materie prime e stagionalità: insegna un modo particolare di investire per guadagnare facendo Spread Trading sulle commodities come oro, argento, petrolio, zucchero, caffè etc. etc.

Con lo Spread Trading invece di comprare o vendere uno strumento finanziario basandosi sul suo prezzo, si va SIA a comprare CHE a vendere due strumenti diversi e si guadagna o si perde in base a come si muove la DIFFERENZA fra i due prezzi (la parola spread, in questo caso significa proprio questo, differenza).

Operare sulla differenza fra due prodotti finanziari invece che sull'andamento di uno solo è un grande vantaggio che pochi trader e investitori conoscono, così come le stagionalità, perché i comportamenti ripetitivi di alcuni strumenti finanziari sono alla base di una operatività profittevole.

Con questa metodologia trasformiamo i movimenti prevedibili delle materie prime in profitti sul conto.

Quando si compra o si vende un titolo singolo, si è sempre soggetti a delle problematiche come le notizie che possono trasformare in pochi minuti operazioni profittevoli in perdite.

Il capitale impiegato per investire su un singolo prodotto è maggiore rispetto allo spread trading.

Facciamo un esempio:

Nel mese di agosto tutte le aziende dolciarie iniziano a produrre panettoni e pandori per Natale; è evidente, quindi, che dal mese di agosto fino a dicembre hanno bisogno di zucchero e che il prezzo di questa materia prima cala drasticamente a gennaio.

A questo punto un trader in materie prime può comprare il contratto dello zucchero che scade tra agosto e novembre e vendere quello che scade a gennaio.

Così facendo:

1.Il trader guadagna da due prodotti uguali

2.Sul conto vengono occupati molti meno soldi, solo la differenza di prezzo fra i due

3.Il trader è riparato, ovvero se tutto sale o tutto crolla in maniera anomala, ha un contratto che guadagna e uno che perde; in gergo tecnico è al riparo dalla volatilità

4.Il trader fa solo poche operazioni al mese - una o due di media - e ha molto tempo per fare altro.

5.L'operazione ha un rapporto rischio/rendimento molto favorevole, alcune operazioni possono perdere solo 30 dollari per guadagnarne anche diverse centinaia.

6.La maggior parte delle operazioni hanno una probabilità di riuscita di oltre il 90%

7.L'investimento è adatto a tutti, serve poco capitale e poco tempo da dedicare.

I risultati di questo particolare modo di fare trading possono essere immediati e dopo solo due giorni intensi di formazione si acquisiscono tutte le abilità per iniziare ad operare e ottenere profitti.

E' possibile scaricare l'ebook gratuito di Mirko Castignani per capire come guadagnare con gli spread e le stagionalità a questo link

Inoltre sul canale youtube

