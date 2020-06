Elezioni: Bonafede, 'da opposizioni misero spettacolo, da Taverna solo da imparare'

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Massima solidarietà a Paola Taverna, sulla cui correttezza, personale e istituzionale, c'è solo da imparare. Le opposizioni, non avendo argomenti seri, si attaccano a qualunque scusa. Ma in questo momento il Paese non ha bisogno di strumentalizzazioni. Mi dispiace che i cittadini debbano guardare questo misero spettacolo". Lo scrive su Facebook il Guardasigilli e capo delegazione del M5S Alfonso Bonafede.