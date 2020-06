Coronavirus: Marcucci, 'ora preparare voto Camere su aiuti Ue**

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Un altro passo avanti in Europa, un altro sospiro di sollievo. Si avvicina la decisione finale sul Recovery Fund. Governo e maggioranza si preparino ad un voto parlamentare sul pacchetto europeo comprensivo di tutti gli strumenti messi a disposizione da Bruxelles. Ora si dettaglino le riforme per cambiare l'Italia. E pensiamo a cosa sarebbe successo con Salvini e la Meloni al governo”. Lo afferma il capogruppo Pd in Senato Andrea Marcucci.