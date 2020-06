19 giugno 2020 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "La linea rossa" dell'Italia "è una proposta della Commissione ambiziosa: scendere al di sotto di quel livello non è accettabile. Si tratta di un pacchetto ben bilanciato tra sussidi e prestiti, toccarlo significa smontare un articolato progetto e non e' accettabile". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso del punto stampa a Villa Doria Pamphili per gli Stati generali dell'Economia.