Coronavirus: Conte, 'Rutte ha preso atto di percorso rilancio Italia'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Lo stesso Rutte ha preso atto che in Italia stiamo facendo un percorso di rilancio. Io stesso ho spiegato ai colleghi europei quel che stiamo facendo in questi giorni", ovvero "stiamo sentendo tutte le forze sociali, culturali ed economiche del paese per mettere su questo piano di rilancio che sia più condiviso possibile". Lo dice il premier Giuseppe Conte, nel punto stampa a Villa Pamphili per gli Stati generali dell'Economia.