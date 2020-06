Fase 3: domani a Stati generali Cdp, partecipate e mondo associazionismo

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Giornata fitta di appuntamenti, domani, per la settima giornata degli Stati generali dell'Economia. Il premier Giuseppe Conte, a partire dalle ore 9, vedrà Cassa depositi e prestiti, Terna, Snam, Fincantieri, Leonardo, Enel, Eni, Invitalia, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato. A partire dalle ore 12, al via il confronto con Giuseppe Soda, SDA Bocconi School of Management, Massimo Bergami, Bologna Business School, Paolo Boccardelli, Luiss School, ABIE- Advisory Board Investitori Esteri.

Gli appuntamenti proseguono con un gruppo di cittadini in rappresentanza di diverse categorie professionali , alle ore 14.30, dunque alle 16 il premier vedrà il Forum del Terzo Settore, Assifero – Fondazioni ed Enti della Filantropia Istituzionale, Fondazione Italia Sociale, ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, Alleanza contro la povertà.

Alle 17 appuntamento con ASviS – Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile, Sbilanciamoci!, Social Impact Agenda per l'Italia, Associazione Bene Comune. Alle 18 vedrà FAND – Federazione tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità, FISH – Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap. Infine ultimo appuntamento della giornata, alle ore 19, con il mondo dell'associazionismo 'green': a Villa Pamphili arriveranno FAI -Fondo Ambiente Italiano, Fridays For Future, WWF, LAV – LEGA Anti Vivisezione, Legambiente, Greenpeace.