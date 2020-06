20 giugno 2020 a

a

a

Roma, 20 (Adnkronos) - "L'Italia utilizzi i 37 miliardi del Mes per migliorare il sistema sanitario e sconfiggere il COVID19 superando ogni tentennamento. Si facciano anche le riforme indispensabili per la ripresa e per utilizzare il Recovery Fund che non può essere ridimensionato". Lo scrive su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.