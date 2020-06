Coronavirus: Zangrillo, 'Conte ha tenuto saldo timone, misure lockdown corrette'

20 giugno 2020 a

Milano, 20 giu. (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio, a mio parere, ha tenuto saldamente il timone. Spesso mi è sembrato solo. Il mio auspicio è che inizi una stagione in cui componenti dell'equipaggio vengano scelti su base qualitativa. Altrimenti è naufragio certo". Lo afferma Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, in un'intervista a Il Giornale. Con Silvio Berlusconi, di cui Zangrillo è medico di fiducia, "abbiamo condiviso, con onestà intellettuale, che sul piano delle disposizioni utili alla tutela in fase di lockdown il governo non poteva comportarsi diversamente", spiega.

L'Italia, continua, "ha giocato un ruolo scomodo di apripista nella battaglia contro un nemico non conosciuto. All'inizio ho preso atto delle decisioni governative, col tempo le ho apprezzate e devo affermare che le misure di tre mesi fa si sono rivelate corrette".