'La scuola incantata dei bimbi in vestaglia', l'ultimo libro di Eleonora Iannelli

20 giugno 2020 a

a

a

Palermo, 20 giu. (Adnkronos) - Come affrontare, con i bambini e gli adolescenti, i temi della paura, della malattia, dei distacchi per sempre? Come aiutarli a “elaborare” il periodo difficile che abbiamo vissuto durante l'emergenza sanitaria, le restrizioni e la famigerata DAD? Magari anche grazie a un libro, nel quale una storia di fantasia viene attualizzata e diventa un progetto didattico “terapeutico”. Con questa idea, nasce 'La Scuola incantata dei bimbi in vestaglia' di Eleonora Iannelli, Navarra Editore.

Narra la storia di una bambina che, all'improvviso, con la sua famiglia, finisce in un incubo più grande di lei. In una fredda corsia d'ospedale, scopre l'esistenza del dolore, però anche la forza degli affetti familiari, della solidarietà, dell'amicizia, della speranza. Nella “Scuola incantata”, Alice troverà il coraggio per vincere la sfida: salvare il suo eroe. Ce la farà, con una terapia magica e portentosa.

Un racconto avvincente, a tratti misterioso e commovente, corredato di vivaci disegni e testimonianze degli alunni della scuola media dell'Istituto “Don Bosco Ranchibile” di Palermo. I ragazzini, infatti, durante la didattica a distanza, hanno dato voce al loro mondo interiore, tirando fuori, in modo spontaneo e creativo, le proprie emozioni.