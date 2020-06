Fase 3: Conte, 'confronto con opposizioni, poi chiuderemo piano rilancio'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Sul piano di rilancio, "confidiamo già la settimana prossima di rivedere il programma e provare a chiuderlo. Faremo un confronto con le forze politiche di opposizione, dopodiché avremo la bozza di piano di rilancio a cui lavorare alacremente nelle prossime settimane". Lo dice il premier Giuseppe Conte, incontrando le società partecipare agli Stati generali dell'Economia, in corso a Villa Doria Pamphili.

"Concretamente da questo ricaveremo il Recovery Plan che presenteremo a settembre. L'ho ribadito anche ieri al Consiglio europeo: il fatto che l'Italia, anziché come spesso accaduto in passato, sia stato il primo Paese in Ue a predisporsi a questo rilancio è un valore aggiunto", rimarca il premier.