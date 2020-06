Mafia: colpo al feudo di Messina Denaro, pm 'Manzo costrinse lavoratore a dimettersi'

20 giugno 2020 a

Palermo, 20 giu. (Adnkronos) - Marco Manzo, arrestato all'alba di oggi dalla Squadra mobile di Trapani, guidata da Fabrizio Mustaro, con l'accusa di essere uno dei fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro è indagato, in concorso, "anche per aver costretto, con l'intimidazione mafiosa, un dipendente di una società per la vendita di carburanti di Campobello di Mazara a rassegnare le proprie dimissioni, rinunciando al pagamento degli stipendi arretrati ed alle altre spettanze economiche derivanti dal suo rapporto di lavoro".