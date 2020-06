Sicurezza: Salvini, 'solidarietà a vigile aggredito, Lega sa da che parte stare'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Mentre il governo pensa di smantellare i Decreti sicurezza, gli sbarchi continuano senza sosta e la magistratura indaga sul business dell'accoglienza a Bergamo, a Cantù uno spacciatore nigeriano di 37 anni mostra i genitali in mezzo alla strada, insulta i passanti e ferisce un vigile. Nei decreti sicurezza che non piacciono al Pd, c'è una norma per punire chi aggredisce le donne e gli uomini in divisa. La Lega sa da che parte stare. Purtroppo sappiamo anche da che parte stanno il Pd e questa maggioranza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.