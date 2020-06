20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Continuo a spiegare a miei interlocutori" in Europa "che oggi l'Italia ha assolutamente bisogno dell'aiuto dell'Europa, ma anche che l'Europa senza Italia o con l'Italia in default non avrebbe alcun futuro. Salvare l'Italia oggi significa salvare l'Europa, quindi sta all'Europa uscire tutti inseme dalla crisi o ne uscirà davvero nessuno". Lo ha affermato Silvio Berlusconi intervistato da Rainews 24.