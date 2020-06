Migranti: Grasso, 'via i dl Salvini e ripristino protezione umanitaria'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Fuggono dalle loro terre a causa di persecuzioni, violenze e conflitti. Per la giornata mondiale del rifugiato l'impegno può e deve essere soltanto uno: cancelliamo i decreti Salvini, che solo quando sbaglia dice la verità: 'i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone', e ripristiniamo la protezione umanitaria. Non rinunciamo a essere un Paese accogliente e solidale”. Lo dichiara il senatore Pietro Grasso (LeU), in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.