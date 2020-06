Coronavirus: Fontana invita Papa Francesco in Lombardia

20 giugno 2020 a

Milano, 20 giu. (Adnkronos) - "Mi permetto pertanto di invitarla in Lombardia, affinché possa portare consolazione alle famiglie delle vittime e ai tanti malati che hanno sofferto in questi mesi. Le immagini dei volti stravolti dei nostri infermieri e medici, dei pazienti intubati in terapia intensiva, dei camion dei militari che trasportavano vite spente, sono impresse nella nostra memoria. La sua visita in Lombardia sarebbe, per tutti, noi, luce contro le tenebre che ci hanno avvolto in questi mesi". Lo ha scritto nel suo messaggio il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha guidato questa mattina la delegazione della Regione Lombardia che ha incontrato, nella Citta' del Vaticano, Papa Francesco.

"Quel popolo sarebbe, Padre Santo, enormemente grato se potesse ascoltare dalla sua viva voce parole di preghiera, conforto e di speranza", ha continuato Fontana nel suo messaggio al Papa. "Consoli il nostro dolore, il dolore che ci ha fatto scoprire fragili ma vivi, umani, fratelli. Ci benedica Padre e grazie, a nome dei cittadini della Lombardia, per averci accolto quest'oggi”.