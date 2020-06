20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Donne che fanno la differenza, cambiano il mondo. Malala Yousafzai, 22 anni, premio Nobel per la Pace. Una strada in salita, prima e dopo il 2012, anno dell'attentato talebano per il suo sostegno all'istruzione femminile. Oggi si laurea ad Oxford, una battaglia vinta". Lo scrive in un tweet Ettore Rosato, presidente di Iv e vicepresidente della Camera dei deputati.